النائب عصام خليل: اعتذار مدبولي عن أزمة الكهرباء يدعونا للتفاؤل بالحكومة الجديدة

قال عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ اعتذار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن أزمة انقطاع الكهرباء، يمثل سياسة جديدة غير معهودة من الحكومة، ما يدعو للتفاؤل بالتشكيل الحكومي الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنّ هذا النهج الحكومي الجديد يغلق الباب أمام محاولات ترويج الشائعات عبر منصات السوشيال ميديا لإثارة غضب الشعب.



وتابع: «الشعب حين تشركه يتحول إلى جزء من حل الأزمة»، موضحًا أن الكويت وهي دولة منتجة للنفط، أعلنت عن أنها ستبدأ هي الأخرى في تخفيف أحمال الكهرباء.

وأشار إلى أنه لا بد من إعطاء المواطن جدولًا لتخفيف الأحمال مثل الذي كان موجودًا سابقًا حتى يحتاط المواطن مع مراعاة الامتحانات.

وكان رئيس الوزراء قد اعتذر عن تخفيف أحمال الكهرباء، وأعلن أنه سيتم وقف العمل بالتخفيف في فصل الصيف بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.

