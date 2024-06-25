تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفر الشيخ، للإطلاع على سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وتطهير شبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك في إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال جولته، تفقد محافظ كفرالشيخ، "شارع الخليفة المأمون، وشارع النبوى المهندس، وشارع حافظ بدوى، وشارع صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع البحر، وشارع الاستاد"، فضلًا عن تفقد كورنيش ميت يزيد، هذا بالإضافة إلى تفقد الأعمال بكورنيش ترعة الزاوية، كما تابع أعمال التطوير الجارية في تلك الشوارع، موجهًا بسرعة الانتهاء منها فى الوقت المحدد وطبقاً للخطة المعتمدة.

وحرص المحافظ، على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء جولته، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين أحد أهم أولوياته، كما عبر المواطنين عن سعادتهم باستماع محافظ كفرالشيخ لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.

وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومي، مؤكدًا أهمية تضافر كل الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، وتقديم الخدمات المتميزة، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، مؤكدًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية اليومية التي يقوم بها محافظ كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل بمختلف مشروعات المحافظة، والوقوف على احتياجات المواطنين