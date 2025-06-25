افتتاح معرض «منتجات من بلدنا» في الشيخ زويد بشمال سيناء

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افتتح اللواء وليد عبد الرؤوف حسنين، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، معرض المنتجات الأسرية بقاعة مجلس المدينة بالتعاون مع الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

وأكد "عبد الرؤوف"، أن معارض "الأسر المنتجة"، تهدف إلى توفير دخل إضافي للأسر والمساهمة في التنمية الاقتصادية للأسرة المصرية وأن هذه المنتجات تعكس مهارات الأسر وقدراتها وتراثها، وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.



وسلم مصطفى رسمي سكرتير المجلس، وهاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، شهادات تكريم أوائل المتدربين بالدورة التدريبية لتعليم الخياطة المراكز الثلاثة الأولى.

كما تم تكريم المدربة لجهودها في نشاط المشغل، وتكريم الدكتورة هاجر صالح رئيسة الوحدة العامة لتكافؤ الفرص بالمحافظة، وذلك لدعمها المستمر للوحدة الفرعية بالشيخ زويد، حيث تم تكريم نادية دياب نجيب مشرفة نوادي المرأة؛ لجهودها المثمرة مع وحدة تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة بمجلس مدينة الشيخ زويد.