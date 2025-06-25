السيطرة على حريق بمجموعة أشجار بأرض المحلج في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في مجموعة من الأشجار بأرض المحلج الواقعة خلف مجلس مدينة المحلة الكبرى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، إخطارا من غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق بمجموعة من الأشجار والمخلفات بأرض المحلج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة ومعرفة سبب الحريق، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.