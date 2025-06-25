الصين تدعو للامتثال لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

نقلت وسائل إعلام صينية، الأربعاء، عن مندوب بكين الدائم لدى الأمم المتحدة جو جونج دعوته إلى الامتثال لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد 12 يومًا من الاشتباك.

ونقلت قناة "سي جي تي إن" الصينية، عن جونج قوله في تصريحات صحفية قبل جلسة مجلس الأمن في نيويورك: "يجب على كل الأطراف الامتثال لوقف إطلاق النار، لا خداع هذه المرة".

وبشكل مفاجئ شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران في 13 يونيو استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق السلطات الإيرانية.

وردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.​​​​​​​

ولاحقا، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، فيما أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.