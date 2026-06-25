ملك البحرين ووزير الخارجية الأمريكي يؤكدان أهمية استمرار تعزيز أطر التعاون الدفاعي

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استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا»، رحب الملك بوزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له في زيارتهم للمملكة، فيما عبّر الأخير عن سعادته بزيارة البحرين ولقاء الملك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار تعزيز أطر التعاون والتنسيق المثمر والعمل المشترك على المستويين الاقتصادي والدفاعي بصفه خاصة.

كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وجرى التأكيد على أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما تجسده من نهج حكيم يغلّب لغة الحوار والدبلوماسية؛ سبيلًا لمعالجة قضايا المنطقة والسلم والأمن الدوليين.