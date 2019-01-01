 منى مينا تعلن انسحابها من سباق انتخابات نقابة الأطباء - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 6:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

منى مينا تعلن انسحابها من سباق انتخابات نقابة الأطباء

محمد فتحي
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 6:08 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 6:08 م

أعلنت منى مينا، المرشحة لمقعد نقيب الأطباء، والمرشحة على قطاع القاهرة، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، أنها تقدمت بأوراق تنازلها عن المواقع النقابية التي ترشحت لها في الدورة النقابية القادمة.

و قالت مينا في بيان لها اليوم، "إن علاقتي بالعمل النقابي لم تبدأ مع عضويتي بالنقابة العامة في أكتوبر 2011، بل بدأت قبلها بأكتر من ثماني سنوات و نصف ، و أتمنى ألا تنتهي علاقتي بالعمل النقابي مع نهاية عضويتي بالنقابة العامة في أكتوبر 2019.
واضافت:" فهمي للعمل النقابي أنه أوسع كثيرا من عضوية مجلس النقابة، و أرى لاسباب كثيرة ، أن الأنسب لي في الفترة المقبلة هو العمل بهامش أوسع من الحرية ، بعيدا عن أي موقع رسمي بالنقابة .

واكدت دعمها لأعضاء قائمة الاستقلال، مشيرة إلى أنها مستمرة في تحمل مسئولياتيها المكلفة بها في عملها النقابي الرسمي حتى 11 اكتوبر 2019 .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك