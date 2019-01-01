منى مينا تعلن انسحابها من سباق انتخابات نقابة الأطباء

أعلنت منى مينا، المرشحة لمقعد نقيب الأطباء، والمرشحة على قطاع القاهرة، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، أنها تقدمت بأوراق تنازلها عن المواقع النقابية التي ترشحت لها في الدورة النقابية القادمة.

و قالت مينا في بيان لها اليوم، "إن علاقتي بالعمل النقابي لم تبدأ مع عضويتي بالنقابة العامة في أكتوبر 2011، بل بدأت قبلها بأكتر من ثماني سنوات و نصف ، و أتمنى ألا تنتهي علاقتي بالعمل النقابي مع نهاية عضويتي بالنقابة العامة في أكتوبر 2019.

واضافت:" فهمي للعمل النقابي أنه أوسع كثيرا من عضوية مجلس النقابة، و أرى لاسباب كثيرة ، أن الأنسب لي في الفترة المقبلة هو العمل بهامش أوسع من الحرية ، بعيدا عن أي موقع رسمي بالنقابة .

واكدت دعمها لأعضاء قائمة الاستقلال، مشيرة إلى أنها مستمرة في تحمل مسئولياتيها المكلفة بها في عملها النقابي الرسمي حتى 11 اكتوبر 2019 .