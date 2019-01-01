وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد القيام بمهمة في مضيق هرمز من حيث المبدأ

لم تستبعد وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجرت كرامب-كارنباور من حيث المبدأ مشاركة عسكرية في مهمة حماية أوروبية للسفن التجارية في مضيق هرمز.

ولكنها أكدت اليوم الخميس لدى زيارة لها لقيادة العمليات الخاصة بالجيش في منطقة جلتوف بالقرب من مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا أنه حتى الآن ليس هناك أي طلب لمشاركة ولا صورة ملموسة بشأن تشكيل مثل هذه العملية.

وقالت كرامب-كارنباور التي ترأس أيضا حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "أي طلب نحصل عليه يجب الرد عليه –إذا جاز التعبير- انطلاقا من الوضع الملموس وبالنظر إلى جميع النقاط".

وأضافت الوزيرة الألمانية: "لا يمكننا التحدث بشأن ذلك إلا عندما نعلم ما هو مخطط له بالتحديد"، مؤكدة أنه لهذا السبب يتعلق الأمر حاليا "بصفة خاصة بالنواحي الدبلوماسية وليس بخدمات عسكرية ملموسة".

يذكر أن بريطانيا أثارت فكرة القيام بمهمة عسكرية أوروبية، بعدما تم احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية من قبل الحرس الثوري الإيراني. ولا تزال المباحثات جارية حول ذلك.

وتمتد الخيارات بين تدشين مهمة مراقبة محضة إلى تخصيص سفن حربية ترافق السفن التجارية.

وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لمهمة حماية منفصلة.