بروكسل ترفض إنذار جونسون بإعادة التفاوض بشأن «بريكست»

اتهم مسؤولون في الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون اليوم الخميس، باتباع نهج "متشدد" بعد أن طالب في خطابه الأول أمام البرلمان بأن تعيد بروكسل التفاوض بشأن بريكست أو مواجهة احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق.

وحث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، يوم الخميس ، الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي على "التزام الهدوء والتمسك بمبادئنا وإرشاداتنا وإظهار التضامن والوحدة".

وحث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية على التحلي بـ" الهدوء والتمسك بمبادئنا وسلوكنا واظهار التضامن والوحدة".

وقال بارنييه في خطاب لقادة الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن التكتل لن يعير اهتماما لدعوات جونسون بإسقاط بند شبكة الأمان الخاص بإيرلندا لإنقاذ اتفاق الانسحاب".

وأضاف بارنييه إن خطاب جونسون كان "متشددا إلى حد ما"، موضحا أنه لا يزال "موجودا طوال الصيف لإجراء محادثات" مع بريطانيا.

وطالب جونسون في وقت سابق اليوم الخميس، قادة الاتحاد الأوروبي بإعادة التفكير في رفضهم الحالي" لإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل.

وقال جونسون للنواب البريطانيين: " نحن على استعداد للتفاوض بنية صادقة من أجل التوصل لاتفاق بديل،" مضيفا: "سندخل هذه المفاوضات بأقصى طاقة وعزم لدينا".

وقال: "إذا لم يفعلوا ذلك، سنضطر للخروج بدون اتفاق" موضحا أنه طالب وزراءه الجدد بأن يجعلوا وضع الاستعدادات للخروج بدون اتفاق " أولوية قصوى".

وبحث رئيس المفوضية الأوروبية، المنتهية ولايته جان-كلود يونكر، هاتفيا مع جونسون اتفاق الخروج، وذلك وفقا لما صرحت به مينا اندريفا المتحدثة باسم يونكر في بروكسل اليوم الخميس.

وأوضحت اندريفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن يونكر "استمع إلى جونسون ولكنه أكد في الوقت نفسه أن اتفاق الخروج الموجود هو الأفضل والخيار الوحيد الممكن".