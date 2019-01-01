كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات من منطقة حول ونسان

قالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين على الأقل لم يتم تحديد نوعهما في وقت مبكر من صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي من منطقة قرب ونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. وقالت رئاسة الأركان المشتركة إن المقذوفين قطعا نحو 430 كيلومترا لكنها لم تذكر أي تفاصيل.



وستكون هذه أول عملية إطلاق لمقذوفات ترد أنباء بشأنها منذ أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في نهاية يونيو حزيران.



وكانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية على أسلحة في مايو أيار وتضمنت إطلاق قذائف قصيرة المدى وصواريخ أصغر.