أحمد العوضي ينشر صور من طفولة زوجته ياسمين عبد العزيز

نشر الفنان أحمد العوضي، اليوم السبت، مجموعة من الصور لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وهي في مرحلة الطفولة، عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب معلقا:" طفلتي الحبيبة".

في سياق آخر يعرض للعوضي، حاليا مسلسل "شديد الخطورة"، في أولى بطولاته المطلقة، عبر تطبيق "واتش إت"، ويشاركه البطولة الفنانون ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎، ومن تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام علي.

يذكر أن العوضي شارك في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "الاختيار"، بجانب الفنان أمير كرارة، ومجموعة كبيرة من النجوم، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.

بينما نافست ياسمين بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وشاركها البطولة كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيدعبدالغني، سليمان عيد، كارولين عزمي، عماد رشاد، أمينة مغربي، إيهاب فهمي، علا رشدي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.