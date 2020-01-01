استطلاع: 54% من الألمان يؤيدون وضع حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة

أظهر استطلاع للرأي أن 54% من مواطني ألمانيا يؤيدون وضع حد أقصى للسرعة، عند 130 كيلومتر في الساعة، على الطرق السريعة.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "كانتار" لقياس الرأي لصالح مجلة "فوكوس" الألمانية، يعارض 43% ذلك، في حين لم يبد 3% منهم رأيا في هذه المسألة.

وقالت المجلة إن وضع حد أقصى للسرعة يحظى بتأييد خاص بين أنصار حزب اليسار (78%)، تلاهم أنصار حزب الخضر (74%)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (71%)، ثم تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي (56%).

وفي المقابل، وصلت نسبة تأييد هذا المقترح إلى مستوى أدنى بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر (46%)، وحزب البديل من أجل ألمانيا (18%).

كان ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ورئيس حكومة ولاية بافاريا، أعلن مؤخرا أنه، وعلى عكس حزبه، لا يرفض بشكل قاطع وضع حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة في ألمانيا.

وقال زودر في المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف): "لست خصما أيديولوجيا، فوضع حد أقصى للسرعة يمكن أن يساعد في أماكن كثيرة، لكنني أيضا لست مؤيدا مثل الخضر".