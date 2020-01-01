البرازيل: تأجيل احتفالات كرنفال «ساو باولو» السنوي بسبب كورونا

أعلن عمدة مدينة "ساو باولو" البرازيلية برونو كوفاس، إلغاء احتفالات كرنفال فبراير 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال كوفاس -حسبما نقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم السبت- إن الاحتفالات، التي تستمر لـ4 أيام، قد تعقد في نهاية المطاف في الفترة بين شهري مايو ويونيو من العام القادم.

وسيتم الاتفاق على الموعد الجديد لإقامة الاحتفالات من قبل مدارس السامبا التي تشارك في الاستعراض.

وقد شهدت الاحتفالات التي أقيمت هذا العام حضور أكثر من 15 مليون شخص يحتفلون في شوارع "ساو باولو"، أكثر مدن البرازيل اكتظاظا بالسكان.

ولايزال منظمو استعراض "ريو دي جانيرو" السنوي الشهير يتجادلون بشأن تأجيل الفعالية.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 55 ألفا و891 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و343 ألفا و366 شخصا.

وقالت الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل 1156 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ الإجمالي 85 ألفا و238 شخصا.