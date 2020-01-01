محافظ الجيزة يوجه بإلغاء الإجازات وغلق الحدائق خلال عيد الأضحى

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها للتعامل مع فيروس كورونا، والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد ومواعيد غلق المقاهي والكافيتريات والمطاعم ومحال الحلويات والمحال التجارية والحرفية وبيع السلع والمولات والحفاظ علي نسبة الدخول للمطاعم والمقاهي 50 %.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأكد راشد أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات لاستقبال عيد الأضحى شملت فتح كافة المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حال المخالفة يحصّل مبلغ 3000 جنيه غرامه من المخالف وتشديد الرقابة للتأكد من تنفيذ ذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

وقال إنه سيتم أيضا حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور ، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد المحافظ على عدم توقف قطار الإزالات خلال إجازة العيد و لا تراجع عن استعادة كل متر من أراضي الدولة المتعدى عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدي لكافة محاولات البناء في المهد دون تميز، مع ضرورة تفعيل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها، إلى جانب قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف.

وأكد راشد على إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والمفتشين التموينيين ولرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على أماكن بيع اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار، والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والتنبيه على جميع المحلات والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

ووجه راشد كذلك مدير مديرية الشئون الصحية بالاستعداد والجاهزية الكاملة بالمستشفيات لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين ووجود نبطشيات من الاطباء والأطقم الطبية طوال أيام العيد، مع ضرورة تواجد الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي على مدار 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوى طوال أيام العيد والتأكد من تواجد الأطقم الفنية والسائقين للتعامل الفوري حيال أي شكاوى.

كما شدد راشد على هيئة النظافة والتجميل برفع أية مخلفات أولا بأول وعدم السماح بتراكمها بنهر الطريق وتواجد دوريات عمل على مدار اليوم لمراقبة حالة النظافة بالشوارع والتعامل السريع مع أية مخلفات.