أمريكا تدعو الصين للتوقف عن الانتقام بطريقة واحدة بواحدة

دعت الولايات المتحدة الصين اليوم الجمعة، إلى التوقف عن الأنشطة الخبيثة والامتناع عن الانتقام بطريقة واحدة بواحدة أو العين بالعين، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني في مؤتمر صحفي .

وطلبت الصين في وقت سابق اليوم الجمعة، من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنجدو بجنوب غرب الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها ، إن هذه الخطوة تأتي على خلفية أنشطة القنصلية غير القانونية، وردا على تصرفات الولايات المتحدة التي طلبت من الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن بولاية تكساس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية: "الوضع الحالي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أمر لا تريده الصين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتحمل كامل المسؤولية" عن هذا الوضع.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم استخدام القنصلية الصينية في مدينة هيوستن في عمليات تجسس اقتصادي.