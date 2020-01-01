مسئول سابق في حملة ترامب: التفاهم الأمريكي مع الإخوان سيعود حال فاز بايدن بالرئاسة

قال مستشار الحملة الانتخابية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه برغم مواقف ترامب تجاه بعض القضايا، فإنه إذا فاز المرشح الرئاسي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فستكون إدارته نفس الرئيس السابق باراك أوباما عمليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه في حال فوز جو بايدن، فسيعود التفاهم الأمريكي مع الإخوان المسلمين والتنسيق مع قطر وتركيا، فضلًا عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وتابع أنه في حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، فإن إدارته الثانية ستختلف عن الأولى، قائلًا إنه سيتحرر حينها من ضغط اللوبيات التي تؤثر إجمالًا في الإدارة الأولى لأي رئيس أمريكي.

وعن توقعاته بشأن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، لفت إلى أن استطلاعات الرأي التي تعلن عنها مختلف الجهات وعلى رأسها الإعلام، لا تعكس بالضرورة ما ستستقر عليه نتائج الانتخابات في النهاية، مشيرًا إلى أن الأكثرية الصامتة في الولايات المتحدة الأمريكية تفضل ألا تشارك في الاستفتاءات.