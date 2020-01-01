منظمة: قرابة 2500 مهاجر غير شرعي من تونس وصلوا إيطاليا في يوليو

قالت منظمة تونسية تعنى بالهجرة، اليوم السبت، إن نحو 2500 مهاجر تونسي وصلوا إلى السواحل الإيطالية الشهر الجاري بطرق غير شرعية.

وأفاد المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر بأن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بلغ تحديدا 2438 منذ مطلع يوليو الجاري، ما يعني وصول نحو 100 مهاجر يوميا.

وهذا العدد هو من بين 3988 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري.

وتستقي المنظمة الأرقام من وزارتي الداخلية في تونس وإيطاليا وبيانات الحرس البحري التونسي.

وتشهد رحلات الهجرة على قوارب صغيرة انطلاقا من السواحل التونسية تحولا نوعيا بتدفق العائلات والشباب بشكل يومي على السواحل الإيطالية مع استقرار عوامل المناخ والإبحار.

وينشر الكثير من المهاجرين مقاطع فيديو توثق رحلاتهم في البحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن في أغلبها شكاوي من البطالة والفقر وتدني الخدمات الصحية في تونس.

وكان عمدة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية القريبة من السواحل التونسية هدد بإعلان حالة الطوارئ في ظل التدفق الكبير للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا، بحسب وكالة الأنباء الايطالية (أنسا).

وأفادت الوكالة بتواجد 1027 مهاجرا في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا، من بينهم 203 وصلوا على متن سبعة قوارب، تم اعتراضها الليلة الماضية.

ويعتقد أن معظمهم قادمون من تونس.