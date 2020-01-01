الري: إيراد النيل فوق المتوسط وهو شيء مبشر

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مناسيب المياه مطمئنة ببحيرة السد العالي، مشيرًا إلى أن إيراد النيل فوق المتوسط وهو شيء مبشر.

وأضاف «السباعي» خلال ومداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن لجنة إيراد النيل التي عقدت اجتماعها، اليوم، تعمل على متابعة حجم الفيضان وتوظيفه بشكل جيد والموقف المائي وكيفية توفير الاحتياجات المائية.

وأشار إلى أن توفير الاحتياجات المائية يحتاج العديد من الآليات تُنفذ من كل أجهزة الوزارة، قائلًا إن الاجتماع يتم بشكل دوري على مدار العام، فضلًا عن أن اللجنة معنية بالتوفيق بين الموارد المائية القادمة من النيل.

وذكر متحدث الري أن اللجنة بالتعاون مع أجهزة الوزارة كمركز التنبؤ للفيضان، تنسق لتحقيق كيفية الاستفادة بشكل أمثل من الاحتياجات المائية، مضيفًا أنها تقيس حجم الأمطار ومعدل الفيضان.

واستعرضت اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل، في اجتماعها الدوري اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، موقف التنبؤ بموسم الفيضان، مشيرة إلى إظهار البيانات أن معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل.

وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، فقد استعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل، وكذلك مناسيب بحيرة وتصرفات السد العالي، والتي تؤكد أنها في الحدود الأمنة للوفاء بالاحتياجات كافة.