متحدث التنمية المحلية ينهي الجدل: صاحب العقار هو المسؤول عن إتمام إجراءات التصالح

قاسم: المتصالح له الحق في التقسيط على مدار 3 سنوات



قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن صاحب العقار هو المسؤول عن إتمام إجراءات التصالح على العقار.

ونصح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، ملاك الوحدات السكنية بداخل عقار مخالف يرفض صاحبه التقدم للتصالح إلا بعد أن يشاركون في دفع مبلغ التصالح، بالتقدم مجتمعين بشكوى للنيابة العامة ضد صاحب العقار، مؤكدًا أن النيابة ستستدعيه لإتمام الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح، تضم النص على أن أي مخالفات سابقة تم دفعها عن العقار، سيتم خصم قيمتها من القيمة الإجمالية للتصالح، مشيرًا إلى أن المتصالح له الحق في التقسيط على مدار ثلاث سنوات ودفع أقساط ربع سنوية دون فوائد.

وأشار متحدث التنمية المحلية إلى أنه منذ بداية الموجة 16، في الثامن من يوليو حتى 21 من نفس الشهر، تم إزالة 5123 حالة تعد على أراض مملوكة للدولة، واسترداد مليون و500 ألف متر مربع أراض مباني، إضافة إلى 108 آلاف و966 فدان أراض زراعية، وإزالة2331 حالة تعد على أراض زراعية تملكها الدولة.