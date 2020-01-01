مسؤول ألماني: الموجة الثانية من انتشار عدوى كورونا بدأت بالفعل

أعلن رئيس وزراء ولايه ساكسونيا الألمانية مايكل كريتشمر، اليوم السبت، بدء موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وقال إنه جرى تسجيل ما يقرب من 800 إصابة جديدة بالكورونا خلال يوم واحد.

وأضاف رئيس وزراء ساكسونيا كريتشمر - في تصريح بثته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني - إن السلطات الصحية في ألمانيا سلجت مرة أخرى ما يقرب من 800 إصابة جديدة بالكورونا خلال يوم واحد، حيث جرى تسجيل 781 حالة أتت إلى معهد روبرت كوخ للامراض المعديه والفيروسات.

وأمس جرى تسجيل 815 إصابة جديدة، وهو رقم مثير للقلق وفقًا للخبراء، وقالت متحدثة باسم معهد روبرت كوخ "في السابق كان العدد حوالي 500 حالة يوميا وأحيانا أقل بكثير"، مشيرة إلى أن الأمر تغير مع الزيادات المفاجئة في الأسابيع والأشهر الماضية بسبب الأحداث المحلية - على سبيل المثال في حالة اكتشاف مصنع لاحوم متفشى فيه الوباء أو في مجمعات سكنية أكبر في غوتنغن وبرلين.

وبالنظر إلى هذه الزيادة الأخيرة في عدد الحالات، يتحدث رئيس الوزراء السكسوني مايكل كريتشمير بالفعل عن موجة كورونا ثانية. وقال لصحيفة (راينيشي بوست) الألمانية اليوم "لدينا بؤر جديدة للعدوى كل يوم و يمكن أن تصبح مرتفعة للغاية".

ورأى رئيس وزراء ساكسونيا أن هناك سببا جوهريا لتفاقم حالة كورونا مجددا في ألمانيا، وهو أن المسافرين يجلبون الفيروس معهم من الخارج بالطائرات وفي المطارات الألمانية، ولا يسمح لأحد بالدخول إلا بعد إجراء اختبار الكشف عن مدى إصابته بالفيروس.