مقتل ثلاثة أشخاص في سقوط طائرة خفيفة على منزل غرب ألمانيا

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم جراء سقوط طائرة خفيفة على مبنى سكني في مدينة فيزل غربي ألمانيا، اليوم السبت.

جاء ذلك وفقا لتصريحات متحدث باسم الشرطة في المدينة الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، وأضاف المتحدث أن هوية القتلى لم تتضح بعد، وأن الطائرة كان على متنها مكان لشخصين.

وأوضح المتحدث أن الطائرة سقطت على سطح المنزل وقد اشتعلت النيران فيها إثر ذلك، وقال إنه تمت السيطرة على النيران في الوقت الراهن، وذكر أن رجال الإطفاء عثروا أثناء التنقيب على طفل صغير مصاب إصابة طفيفة.

ورجح المتحدث أنه طفل يعيش في المنزل الذي يضم خمس شقق.

وقد عثرت قوات الإنقاذ على مظلة بالقرب من منطقة السقوط، وتتوقع الشرطة أنها مظلة مكابح الطوارئ.

وكان قد أُعْلِنَ في وقت سابق أن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط طائرة خفيفة على مبنى سكني في مدينة فيزل.

وقال متحدث باسم إدارة منطقة فيزل إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين، موضحا أن المبنى الذي سقطت عليه الطائرة، هو من نوع المنازل التي تقنطها عائلة أو عائلتان.