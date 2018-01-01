رئيس الوزراء الياباني: دورة الألعاب الأولمبية تسير بسلاسة تامة

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أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، وحاكمة العاصمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الأحد، أن دورة الألعاب الأولمبية تسير "بسلاسة تامة".

جاء ذلك، حسب ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أثناء اجتماعهما لمناقشة إجراءات الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة والإجراءات المضادة لمكافحة كوفيد-19.

وصرحت كويكي، للصحفيين بأنه في اجتماع استمر قرابة الساعة في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني، اتفق المسؤولان على مواصلة الاستعدادات لدورة الألعاب البارلمبية والمقرر انطلاقها شهر أغسطس المقبل.

ودعت كويكي سكان طوكيو، التي تخضع لحالة الطوارئ الرابعة في مواجهة كورونا، إلى تشجيع الرياضيين في المنزل مع أسرهم وتجنب الخروج.

من جانبه، تعهد سوجا بتنظيم أولمبياد "آمنة"، مع التأكيد بأنه سيتم اتخاذ تدابير مضادة كافية لمكافحة فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى داخل قرية الرياضيين وبين الجمهور.