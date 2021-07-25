 اليابان تفوز على المكسيك في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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اليابان تفوز على المكسيك في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 3:22 م

فاز المنتخب الياباني الأولمبي على المنتخب المكسيكي 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الفرنسي على نظيره منتخب جنوب أفريقيا.

وسجل هدفي المنتخب الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة السادسة وريتسو دوان في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف المنتخب المكسيكي روبرتو ألفاردو في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة طرد يوهان فاسكيز لاعب المنتخب المكسيكي في الدقيقة 68.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، ليقترب بقوة من التأهل لدور الثمانية، فيما توقف رصيد المنتخب المكسيكي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.


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