حملات صحية وتموينية وتفتيش مالي وإداري وإزالة تعديات في عدة محافظات

شنت الأجهزة التنفيذية في عدة محافظات حملات صحية وتموينية، بجانب حملات تفتيش مالي وإداري على المنشآت الحكومية الخدمية، فضلا عن حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لضبط الخارجين عن القانون.

ففي محافظة الغربية كثفت مديرية الصحة جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمحافظ طارق رحمي، لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى.

وشكل الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي، لجانا للمتابعة والإشراف على مستشفى قطور المركزي، برئاسة الدكتور وليد الصياد والدكتورة هناء جاد، لتقييم مستوى الأداء والمرور على نسب الإشغال، ومتابعة سير العمل، ومدى توافر أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل والتزام الطاقم الطبي، والمرور على الأقسام الداخلية والحضانات ومركز الكلي الصناعي.

وفي محافظة الأقصر، مرت إدارة التفتيش المالي والإداري بالعاصمة، على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل عدد 139 متابعة، وتم إحالة 46 موظفًا وموظفة للشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر يوليو الجاري لعدم الانضباط الإداري، وتم تحرير 13 محضر مخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ مصطفى ألهم، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

وفي محافظة دمياط تلقت المحافظ الدكتورة منال عوض، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهودها خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي تضمن نتائج ما أسفرت عنه الحملات التموينية خلال الستة أشهر الماضية، وذلك بإجمالي خمسة آلاف و906 محاضر للمخابز والأسواق بعد رصد مخالفات متعددة منها حالات غش تجاري، وبيع أزيد من الأسعار المقررة وسلع مجهولة المصدر، وأيضا نقص وزن رغيف الخبز والتصرف في الدقيق، هذا بالإضافة إلى تحرير 157 محضرا للمخابز ومستودعات الغاز والأسواق ومحال اللحوم والجزارة.

كما تضمن التقرير نتائج الحملات المُنفذة بكافة المناطق خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث تم تحرير525 محضرا للأسواق والمخابز المخالفة، كما سحبت المديرية 26 عينة من القمح المُعد للطحن والدقيق و12 عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وفي محافظة الإسكندرية شنت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لإزالة جميع صور المخالفات، تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد الشريف، بعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى، وضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء وإعلاء كلمة القانون.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أن حي المنتزة ثان برئاسة حسن الجمال شن حملة مكبرة، تم خلالها إزالة تعديات على إحدى الأراضي الزراعية الواقعة بزمام إدارة المعمورة الزراعية بعزبة جون - طريق الطابية، عبارة عن مبانِي وأعمدة خرسانية، وقام حي المنتزة أول برئاسة جيهان مسعود بفك شدة خشبية بالدور الأرضي طريق ميرزا قرداحي العمومي - عزبة لاشين فضلا عن فك شدة خشبية سقف بالدور الخامس طريق المحمودية بعزبة المهاجرين و شدة خشبية سقف أخري بالدور الثالث بطريق البكاتوشي.

ونفذ حي العامرية أول بقيادة محمد عبد الله القائم بأعمال رئيس الحي حملة إزالة فورية، أسفرت عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض في المهد بدون ترخيص على مساحة حوالي 450 م٢ بمنطقة نجع العرجي الطريق الصحراوي، وكذا إزالة منزل دور أرضي في المهد بالطوب الأبيض بدون سقف على مساحة 60 م٢ تقريبا بمنطقة نجع العرجي، فضلا عن إزالة سور من الطوب الأبيض بطول حوالي 200م بمنطقة الوصلة بمفارق العجمي.

وتمكن حي العامرية ثان برئاسة أشرف بهجت، من إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثاني بقرية الجلاء عبارة عن صبه خرسانية وحوائط بالطوب الأحمر، وأوقف حي الجمرك برئاسة حسام الشيخ، أعمال مخالفة بالعقار الكائن 19 المهلبي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي محافظة الدقهلية، عقد المحافظ أيمن مختار اجتماعا مع المؤسسة المصرية للنظافة والخدمات، للبدء في تفعيل منظومة الجمع المنزلي من منطقة غرب المنصورة كمرحلة أولى، والمقرر العمل بها خلال أول شهر أغسطس القادم، على أن يتم البدء في منطقة شرق المنصورة كمرحلة ثانية.

وأكد مختار، ضرورة التعاون الكامل بين كافة أجهزة المحافظة لإنجاح المنظومة الجديدة، من أجل المواطن ومن أجل مدينة نظيفة تليق بتاريخ وحضارة المنصورة.

ووجه مختار، رؤساء حي غرب وحي شرق ومركز المنصورة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه النباشين ومصادرة معداتهم وفرض غرامات للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة من شوارع المنصورة.

كما وجه بتحرير محاضر بيئية وغرامات للمواطنين غير الملتزمين بمنظومة الجمع المنزلي الجديدة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.