 محمد إيهاب: توقعات الجماهير في الأولمبياد أعلى من المتاح.. ما يحدث اغتيال معنوي - بوابة الشروق
الأحد 25 يوليه 2021 3:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

النتـائـج تصويت

محمد إيهاب: توقعات الجماهير في الأولمبياد أعلى من المتاح.. ما يحدث اغتيال معنوي

علي البحيري
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 2:09 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 2:09 ص

تحدث محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال عن نتائج المصريين حتى الآن في دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقامة بطوكيو في الوقت الحالي.

وقال ايهاب في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد "في فئة كبيرة من اللاعبين مسافرة في الأولمبياد ومالهاش تصنيفات عالمية، وفي لعيبة في طموحات اننا ناخد ميداليات وده مستنين منهم ميداليات".

وتابع "الناس توقعاتها أعلى من المتاح، الي بيحصل ده اغتيال معنوي للاعبين، الخطط موضوعة ومعروف هل اللعبة دي هتنافس ولا لا واخرها مشاركة".

وواصل ايهاب "بننفق فلوس كتير جدًا لكن احنا بنزرع في كل الأراضي، عندك العاب كتير محتاجة الدعم متقدرش تحرمها من المشاركة، لكن في عدد العاب معينة محتاجة تركيز زيادة علشان تاخد ميداليات".

واختتم اللاعب تصريحاته "كان ممكن يكون في بطل دلوقتي، ويوصل في فرنسا لميدالية، لكن تعليقات الناس ممكن تغتاله وتمنعه من استكمال مشواره وتخليه يكره الرياضة، اللاعب هيحاسب نفسه قبل ما حد يحاسبه".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك