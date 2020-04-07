سكرتير اللجنة الأولمبية : تأخر سفر اللاعبين وراء تراجع النتائج في أولمبياد طوكيو

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية أن نتائج اليوم الأول بالنسبة لممثلي البعثة المصرية منطقية للغاية .

وأضاف العريان في تصريحات لبرنامج "البريمو":"لا يوجد أي توقعات بالفوز بالميداليات خلال النصف الأول من الأوليمبياد والتركيز مُنصب حالياً في النصف الثاني".

وتابع: "نستهدف الحصول على أكثر من 5 ميداليات في نهاية الدورة وكسر الرقم القياسي السابق لنا وتخطى عدد ما حققناه في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية وهو 3 ميداليات ، كما أن عدم تواجد لاعبي رفع الأثقال قلل من حظوظنا كثيراً

واختتم العريان : عدم السفر مبكرا أربك اللاعبين وهو سبب رئيسي في تراجع النتائج لأن فارق التوقيت 7 ساعات وهو أمر صعب للغاية ، لكن بشكل عام فالألعاب الجماعية نجحت في تحقيق ما لم تحققه الألعاب الفردية

وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها الأولمبي بعد وصول 137 لاعب ولاعبة بواقع 89 رياضي و48 رياضية في 27 لعبة أولمبية.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.