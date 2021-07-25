 وزير النقل الألماني يطالب بنظام أسعار شفاف لأعمدة شحن السيارات الكهربائية - بوابة الشروق
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وزير النقل الألماني يطالب بنظام أسعار شفاف لأعمدة شحن السيارات الكهربائية

برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 1:33 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 1:33 م

طالب وزير النقل الألماني اندرياس شوير بنظام أسعار شفاف لأعمدة شحن السيارات الكهربائية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "يجب أن نتأكد أن الأسعار يمكن رؤيتها بشكل شفاف كما في مضخة الوقود لكي نوضح أن الشحن متاح بصورة دائمة وفي كل مكان".

وفي ذات السياق، طالب نادي السيارات الألماني بإدخال تحسينات حيث قال رئيس النادي جيرهارد هيليبراند إن " الشحن يجب أن يكون بسيطا مثل التزود بالوقود".

يذكر أن عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في ألمانيا مؤخرا ارتفع بصورة ملحوظة في الشهور الماضية وذلك بفضل رفع الحكومة لحافز شراء السيارات صديقة البيئة. وصاحب هذا الارتفاع في عدد السيارات نمو في شبكة الشحن أيضا.

وانتقد شوير قواعد في المرسوم الجديد لأعمدة الشحن وقال " أعتبر من الخطأ النص على ضرورة تزويد أعمدة الشحن الجديدة بأجهزة قراءة للبطاقات الائتمانية وكروت الدفع الآلي" مشيرا إلى أن هذا هو السبب في البطء الملحوظ في وتيرة سير بناء أعمدة الشحن.

 


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