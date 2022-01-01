زعيم المحافظين الألمان يرد على منتقديه بعد استخدام طائرة خاصة لحضور حفل زفاف

دافع زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني فريدريش ميرتس عن رحلته باستخدام طائرة خاصة لحضور حفل زفاف وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بعد أن تعرض لانتقادات بالذهاب إلى المناسبة بالطائرة.

وقال ميرتس في حوار مع إذاعة "زد دي إف" العامة يوم الأحد إنه ليس آسفا على السفر باستخدام طائرة .

وقال ميرتس "وبايجاز شديد، أنا استخدم وقودا في هذه الطائرة الصغيرة أقل من أي سيارة رسمية لأعضاء الحكومة الألمانية. ولذلك أنا استخدمت الطائرة".

وتصدرت صور ميرتس وزوجته تشارلوت عناوين الصحف في أوائل يوليو الجاري. وقاد زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الطائرة بنفسه إلى جزيرة زيلت في بحر الشمال، والتي تزوج فيها ليندنر، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لرجال الأعمال في ألمانيا، من المراسلة السياسية فرانكا ليفلت.

ومن جانبه، رد وزير الزراعة جيم أوزدمير، وهو عضو في حزب الخضر، عبر تويتر مساء الأحد. وقال بصفته عضوا في الحكومة الاتحادية التي ذكرها فريدريش ميرتس، إنه يرغب في التأكيد على أن سيارته كهربائية "وبالتالي لا تستهلك أي وقود بشكل مباشر على الإطلاق. كما أن دراجتي لا تقوم بذلك أيضا"، مرفقا ذلك بـ"إيموجي" عبارة عن وجه تعبيري به عين تغمز.