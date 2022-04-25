دراسات: تفشي التهاب الكبد الوبائي بين الأطفال ليس له صلة بكورونا

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ذكر باحثون أن التفشي الأخير لالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار ليس له صلة بمرض كوفيد - 19.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن العلماء خلصوا في ورقتي بحث منفصلتين إلى أن ارتفاع الإصابات مرتبط فعليا بفيروس إيه إيه في 2 المصاحب لفيروس أدينو الشائع.

واجمالا بلغت حالات الإصابة المسجلة حول العالم ألف إصابة على الأقل.

وقادت الدراستين ، اللتين لا يزال يتعين إخضاعهما لمراجعة الأقران ، وجرى نشرهما الآن ، جامعة جلاسكو ومستشفى جريت أرموند ستريت في لندن.

ووجد الباحثون أن فيروس إيه إيه في 2 ، الذي لا يمكنه التناسخ بدون فيروس "مساعد" مثل فيروس أدينو ، كان موجودا في كل الحالات التسع التي تناولتها دراسة جلاسكو و أن 94% ( 16 من 17) من الحالات في دراسة مستشفى جريت أورموند ستريت .

وتعد نسبة الـ 94 % أعلى بكثير من نسبة الـ 16 % التي تسجل عادة بين عموم السكان.

ولذلك يعتقد العلماء أن الإصابة الثنائية بفيروس إيه إيه في 2 وأحد فيروسات أدينو أو على الأرجح فيروس الهربس إتش إتش في 6 ، ربما يقدم أفضل تفسير لتفشي مرض الكبد الحاد لدى الأطفال المصابين.