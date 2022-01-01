هونج كونج تعتزم خفض فترة الحجر الصحي للمسافرين

تعتزم هونج كونج خفض فترة الحجر الصحي في الفنادق للمسافرين القادمين للمدينة، على أن يحل محله نظام صحي رمزي مؤلف من لونين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة تدرس إقرار فترة حجر صحي في الفندق لمدة 5 أيام، بعدها سيتم إصدار ما يطلق عليه رمز صحي باللون الأصفر للمسافرين لمدة يومين، سوف يمنعهم من دخول الأماكن عالية الخطورة التي يمكن فيها خلع الكمامة.



وتدرس السلطات خيارا آخر يتمثل في الخضوع للحجر الصحي لمدة 4 أيام، بعد ذلك فرض قيود باللون الأصفر لمدة ثلاثة أيام على المسافرين.



يشار إلى أن هونج كونج تفرض حاليا حجرا صحيا لمدة 7 أيام بالنسبة للمسافرين القادمين للمدينة.



وكانت هونج كونج قد سجلت أمس الأحد 4250 حالة إصابة بفيروس كورونا، تشمل 186 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.