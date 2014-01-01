اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول الهيكل المزعوم.



وأضافت الدائرة أن مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت ساحة الغزالي قرب باب الأسباط، وأدت طقوسًا تلمودية فيها.



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا وفتى من مدينة رام الله الواقعة في وسط الضفة الغربية، كما تم اعتقال ثلاثة آخرين من مدينة الخليل وبلدة دورا بمحافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة.