الهند تسجل 16 ألفا و866 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، 16 ألفا و866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و905 آلاف و621 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الإنجليزية، اليوم /الإثنين/ - بأنه تم أيضا تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و74 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 150 ألفا و877 حالة.. لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و228 ألفا و670 شخصا، وذلك بعدما تعافى 18 ألفا و148 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.