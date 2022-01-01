الاتحاد الأوروبي يقر استخدام لقاح إمفانيكس للوقاية من جدري القردة

أعلنت شركة تصنيع الأدوية الدنماركية "بافاريان نورديك" التي طورت لقاح إمفانيكس المضاد لجدري القردة، أن المفوضية الأوروبية وافقت على استخدام اللقاح للوقاية من مرض جدري القردة وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية.



وقالت شركة "بافاريان نورديك" في بيان حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية مددت التفويض التسويقي للقاح الجدري الذي تنتجه الشركة إمفانيكس، ليشمل الحماية من جدري القردة تماشيا مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.



وأضافت الشركة أن الموافقة صالحة في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، وليختنشتاين والنرويج.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت السبت الماضي، أن تفشي جدري القردة، الذي أصاب 16 ألف شخص في 72 دولة سيصبح حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى تحذير يمكن أن تصدره.