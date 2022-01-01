أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ارتفاع عدد من أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد داخل تونس، إلى مليون و213 ألفا و278 ناخبًا من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت بنسبة بلغت 13.6%.

وأوضح بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر المؤتمرات بتونس اليوم الاثنين، أن عدد من أدلوا بأصواتهن من النساء داخل تونس وصل إلى 412 ألفا و777 امرأة بنسبة 34%، فيما بلغ عدد الرجال 800 ألف و501 رجل بنسبة بلغت 66%.

كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أعلن مد فترة تصويت التونسيين بالخارج في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت البلد المستضيف بدلا من السادسة مساءً.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم في أغلب أنحاء الجمهورية التونسية، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي تستمر لمدة 14 ساعة بـ 4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع، في حين انطلقت ببعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة، في 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع.