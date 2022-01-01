كوريا الشمالية تسجل أقل من 100 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 إلى أقل من 100 إصابة جديدة، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 50 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل أكثر من 77ر4 مليون حالة بحلول الساعة 6 مساء يوم الأحد، تعافي منهم 99ر99%، ويتلقى ما لا يقل عن 330 شخصا العلاج في المستشفيات.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في كوريا الشمالية في اتجاه تنازلي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.