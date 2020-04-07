انطلاق المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية في القاهرة

الدقير: اجتماع المجلس المركزى في القاهرة تاريخي.. وناقشنا الرؤية السياسية لكيفية انهاء الحرب في السودان



بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية المنعقد في القاهرة".

جاء ذلك بحضور صديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة، وياسر عرمان الناطق الرسمي للحرية والتغيير، وجعفر حسن الناطق باسم الحريه والتغيير، وطه عثمان القيادي بالحرية والتغيير، وتيسير النوراني.

وتوجه عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، بالشكر للدولة المصرية لاستضافة اجتماع المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، وهذا يدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وقال الدقير إن الاجتماع الحالي مهم وتاريخي، وناقشنا الرؤية السياسية لكيفية انهاء الحرب، لاسيما أنها اندلعت نتيجه لتراكمات تاريخية في السودان منذ استقلاله عام 1956 نتيجه اضطراب العقل السياسي رغم الايجابيات على مدار كل السنوات التي شهدتها التجربة، ولكنها فشلت في الإجابة على الأسئلة الكبرى.

وأضاف الدقير خلال المؤتمر الصحفي أن الشعوب العظيمة هي التي تمتلك شجاعة مواجهة نفسها باخطائها.

وأوضح أن هذه الحرب بكل خسائرها وكوارثها لابد أن تنتهي باحترام التنوع السوداني واحترام ادارته والانتقال إلى وطن ديمقراطي وإنهاء حاله تعدد الجيوش لصالح جيش قومي وطني يدافع عن البلاد ويخضع لمؤسسات الحكم المدني الديموقراطي.

وأكد أن الوطن الجديد الذي يسع الجميع لابد أن يعتمد على مقومات، أبرزها "اجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، تأسيس دولة غير منحازة، تطبيق نظام الحكم الفيدرالي والاعتراف بالحق الأصيل بكل أقاليم الدولة، تقاسم الثروة بعدالة بين كل مكونات المجتمع، تطبيق العدالة الانتقالية الشاملة، وتوحيد المؤسسة العسكرية".

وأكد الدقير أنهم منفتحون على كل المكونات السياسية ونريد حوار شامل حتى نصل لتوافق.