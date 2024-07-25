بيربوك تحث الحكومة الصينية على عدم دعم روسيا

حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكومة الصينية بشدة على تكثيف جهودها لتحقيق السلام في أوكرانيا بصورة أكثر من ذي قبل.

وخلال زيارتها لشركة "فلنسبورجر فارتسويجباو" للمركبات العسكرية في مدينة فلنسبورج أقصى شمال ألمانيا، قالت بيربوك عن بكين إنها"كعضو في مجلس الأمن، لا تملك حق النقض (الفيتو) وحسب، بل إن عليها قبل كل شيء واجب فعل كل ما بوسعها لتحقيق السلام من جديد"، وأردفت:"هذا يعني أولاً وقبل كل شيء: عدم دعم المعتدي،عدم دعم روسيا".

وأكدت بيربوك على أهمية الحوار الجاري حاليا بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والجانب الصيني في بكين حول كيفية تحقيق السلام، مشيرة إلى أن "هذا أمر مهم ومحوري. وسيكون أمرا مباركا إذا تمكنا أخيرًا من تحقيق تقدم في هذا المسار السلمي وإذا اضطلعت الصين بمسؤوليتها في مجلس الأمن وفقًا لذلك."

وأوضحت بيربوك أن الصينيين كانوا أشاروا في وقت سابق إلى رغبتهم في العمل على إعداد خطة سلام، لكنها أضافت: "لكن يبدو أنه لم يتحقق شيء من ذلك."

وكان دينيس بوريس، المدير التنفيذي لشركة المركبات العسكرية، في استقبال بيربوك. وتقوم الشركة بإصلاح مركبات مختلفة من بينها دبابات الإنقاذ ودبابات الجسور والدبابات القتالية من نوع ليوبارد لصالح أوكرانيا. وفي أوكرانيا نفسها، تقوم الشركة بصيانة وإصلاح المركبات المدرعة في موقعها هناك.

وخلال جولة في منشآت الشركة، اطلعت بيربوك على كيفية العمل من خلال محادثاتها مع كوادر فنية أوكرانية. يذكر أن هؤلاء الفنيين الأوكرانيين يتم تدريبهم حاليًا للقيام بمهامهم في وطنهم؛ وينحدر هؤلاء الفنيون من شرق أوكرانيا. ومن المقرر أن يتواصل التدريب بشكل مستمر.