النقل تعلن وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة جديدة من المجر

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، عن وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة، 15 عربة درجة ثالثة مكيفة وعربة بوفيه من المجر إلى ميناء الإسكندرية.

وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة إلى وصل إلى 962 عربة، مقسمة إلى 500 عربة تهوية ديناميكية و460 عربة درجة ثالثة مكيفة وعربة أولى مكيفة نموذج، وعربة بوفيه مكيفة.

وأضاف وزير النقل أنه سيتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يتبقى 388 عربة.

وأوضح الوزير أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي عربات صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد مختلفة الدرجات.

وتابع أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة للركاب.