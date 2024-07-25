العراق ينفذ مشروعا لرفع إنتاج النفط في حقل الرميلة بمعدل 300 ألف برميل

صرح نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني بأن وزارة النفط افتتحت اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع حقن الماء المصاحب بطاقة 300 ألف برميل يومياً في حقل الرميلة الشمالي بمحافظة البصرة /550 كيلومترا جنوب بغداد/.

وقال وزير النفط إن هذا المشروع يهدف إلى " إعادة معاملة ومعالجة الماء المصاحب وإعادة حقنه في حقل الرميلة الشمالي كمرحلة أولى بطاقة 300 ألف برميل يومياً لتحقيق خططنا الاقتصادية والبيئية".

وذكر أن الحكومة العراقية مهتمة بهذا النوع من المشاريع لتحقيق أهدافها ضمن عقود مشروع الجنوب المتكامل المخطط إنجازه في عام 2028 بطاقة خمسة ملايين برميل ماء بالتعاون مع شركة توتال إنرجيز لتوفير المياه الصالحة وضخها في الحقول النفطية لأغراض الضغط المكمني بعد معالجتها وتحليتها .

وينفذ العراق حاليا مشاريع وعقود بمليارات الدولارات لتطوير حقول النفط الخام والغاز وبناء مصاف جديدة لتكرير النفط الخام ومشاريع عملاقة لتطوير البنى التحتية للصناعة النفطية بالاستعانة بشركات عالمية.