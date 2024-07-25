إصابة 3 جنود للاحتلال في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية

أصيب 3 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية على شارع 55 شرق قلقيلية.

وقالت مصادر عبرية إن نجمة داود الحمراء تعاملت مع ثلاثة جرحى حالتهم خفيفة إلى متوسطة في عملية اطلاق النار، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن السيارة لاذت بالفرار ويقوم جيش الاحتلال بمطاردة السيارة وتمشيط المنطقة.

وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ونصبت حواجز عدة شرق المدينة، بعد إصابة 3 جنود بعملية إطلاق النار"، مشيرة إلى أنها ثالث عملية إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية، حيث جرى أيضا إطلاق نار تجاه حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وإطلاق نار تجاه نقطة عسكرية على جبل جرزيم في نابلس.

وأظهرت مقاطع مصورة استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال في المنطقة.