لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مدينة بني ملال المغربية، حسبما أفادت السلطات الصحية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا اليوم الخميس.

ونقلت جريدة العمق المغربي الإلكترونية عن مديرية الصحة بجهة بني ملال خنيفرة الواقعة على مسافة 300 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط، تسجيل المركز الاستشفائي الجهوي أمس الأربعاء ، 21 حالة وفاة وأن غالبية الوفيات لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار سن، حيث ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.

ونصحت السلطات الصحية في المدينة المواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس وطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن المغرب شهد موجة شديدة الحرارة هذا الأسبوع، وقالت سلطات الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة بلغت 48 درجة مئوية يومي الثلاثاء والأربعاء في بعض أجزاء البلاد.