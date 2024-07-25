أشار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى الحرب في غزة، قائلا في مقابلة مع شبكة "فوكس" إنه "على إسرائيل إنهاء الحرب مع حماس سريعا وإعادة المحتجزين.

وأضاف أن إسرائيل بحاجة إلى إدارة علاقاتها العامة بشكل أفضل في العالم، وذلك قبل يوم من لقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منزله بفلوريدا، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، انتقد ترامب أيضاً أولئك الذين احتجوا خلال خطاب نتنياهو، أمس، أمام جلسة مشتركة للكونجرس، ودعا لعقوبة السجن سنة لتدنيس العلم الأمريكي، قائلاً إن دولاً مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية تضحك على الولايات المتحدة بسبب إجراءاتها الفضفاضة بشأن مثل هذه الأنشطة.

ودعا ترامب طوال فترة الحرب إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن، بينما زعم أنها لم تكن لتندلع لو كان في منصبه.



