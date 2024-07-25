الصين تدعو إلى تحسين خدمات تسجيل الإقامة والمعيشة للأجانب

قالت السلطات الصينية، اليوم الخميس، إنه ينبغي على المنصات الإلكترونية والجهات التي تقدم خدمات الإقامة والمعيشة عدم نشر معلومات تشير إلى رفض استقبال الأجانب ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن إشعار مشترك صادر عن وزارة التجارة وست وزارات أخرى.

وقالت بلومبرج إن الإشعار يدعو إلى دعم الجهات التي تقدم خدمات الإقامة والمعيشة لتنفيذ برامج تدريبية لتحسين الخدمات.

كما يدعو الإشعار إلى زيادة تحسين الخدمات المتعلقة بتسجيل الإقامة والمعيشة للأجانب.

ودعا الإشعار إلى دعم الفنادق التي تقيم بها أعداد كبيرة من الأجانب بوضع أجهزة تغيير العملات الأجنبية، وزيادة أنواع العملات المتداولة.