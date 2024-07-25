محافظ الدقهلية يوجه بمصادرة أبقار من على شاطئ مدينة جمصة

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة بمدينة جمصة؛ لمتابعة الشاطئ وتوافد المواطنين عليه وصيانة الكورنيش، وأعمال النظافة بالمدينة، والتقى بعدد من المواطنين المقيمين بمدينة جمصة، و15 مايو والشيخ زايد، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، موجهًا بدراستها وحلها في أسرع وقت ممكن.

وأمر "مرزوق"، بمصادرة عدد من الأبقار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكهم لتشويهه الصورة البصرية للمدينة، والمصطافين بسبب مروره بهم من أمام الشاطئ.

وأكد المحافظ، أنه سيتم القضاء نهائيا على تواجد الأبقار داخل مدينة جمصة، ومنطقة 15 مايو والشيخ زايد، موجهًا رئيس المدينة بالتنسيق مع قسم شرطة جمصة، ومدير مديرية الطب البيطري بمصادرة جميع الأبقار داخل مدينة جمصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

وأضاف: "لن أترك مدينة حتى يعود إليها رونقها ومظهرها الحضاري لتصبح في مصاف المدن الساحلية، مشيرًا إلى أن مصيف مدينة جمصة يعد قبلة لكل محافظات الدلتا، ويتمتع بمميزات كثيرة منها أن شاطئها لا يحدث به أعمال نهر.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة ولفرق الإنقاذ بالمراقبة الجيدة للشاطئ، وعدم السماح بنزول المواطنين الي البحر في حالة ارتفاع الأمواج حفاظاً علي الأرواح، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بنزول المواطنين البحر بعد التوقيتات الرسمية.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء خط نقل جماعي داخل مدينة جمصة لخدمة المصطافين، ونقلهم من وإلى الشاطئ وسهولة التحرك داخل المدينة، ورفع المعاناة عنهم.