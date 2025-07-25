الرجل الطائر فرانكي زاباتا يفشل في محاولة عبور القنال الإنجليزي

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فشل "الرجل الطائر" المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا في عبور القنال الإنجليزي، بعدما سقطت دراجته الجوية التي صنعها في المياه.

وأظهرت تقارير مباشرة لوسائل الإعلام الفرنسية عملية إنقاذ زاباتا من الماء دون أن يصاب بأذى عقب المحاولة المثيرة.

وكان قائد الزلاجات النفاثة المحترف قد عبر بالفعل القنال الإنجليزي عام 2019 على لوح طائر مزود بـ5 محركات.

وفي هذه المرة، أقلع الفرنسي مجددا من سانجات، قرب ميناء كاليه الواقع شمالي فرنسا، بهدف التحليق إلى المنحدرات البيضاء في دوفر على الجانب البريطاني، ثم العودة مباشرة إلى فرنسا.

وفي هذه المرة، كانت طائرته هي ما يُعرف باسم الدراجة الجوية، وهي مركبة شبيهة بالمروحية مزودة بعدة مراوح ومقعد.

وتواجدت عدة قوارب في المنطقة لمساعدة المغامر في حال حدوث أي مشكلات.

وعلى الرغم من أن الأحوال الجوية كانت جيدة، واجه زاباتا صعوبات بعد نحو 15 دقيقة من الإقلاع، فقرر العودة، برفقة أحد القوارب.

ووفقا لتقارير لاحقة، حدثت عطل في أحد المحركات.

وبعد وقت قصير، سقطت الدراجة الجوية في البحر. ومع ذلك، تم انتشالها لاحقا.