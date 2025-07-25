جوتيريش: موظفو الأمم المتحدة في غزة يتضورون جوعا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إن حجم ونطاق الأحداث في قطاع غزة يتجاوزان أي شيء وقع في الآونة الأخيرة.

وأضاف جوتيريش في تصريحات نقلها مركز أخبار الأمم المتحدة: "لا أستطيع تفسير مستوى عدم الاكتراث والتقاعس الذي نراه من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي".

وأشار جوتيريش إلى أن موظفي الأمم المتحدة في غزة "يتضورون جوعاً أمام أعيننا"، مؤكداً ضرورة العمل للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن فوراً.

وشدد جوتيريش على ضرورة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية ودون عوائق، واتخاذ خطوات "ملموسة وعاجلة لا رجعة فيها" نحو تطبيق حل الدولتين.

وأوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للاستفادة إلى أقصى حد من وقف إطلاق النار المحتمل، لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية في مختلف أنحاء قطاع غزة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، في وقت سابق، إن ما يحدث في غزة "مجاعة مدبرة ومتعمدة".