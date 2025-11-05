أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستثمرون من القطاع الخاص اتفاقا مع شركتين ناشئتين متخصصتين في معادن الأرضي النادرة في صفقة بقيمة 4ر1 مليار دولار لتعزيز وصول الولايات المتحدة إلى المواد والتكنولوجيا التي تستخدم في إنتاج مجموعة واسعة من السلع بدءا من الأجهزة الإلكترونية المتطورة وحتى المعدات العسكرية.

ويُعد هذا الاستثمار في شركتي فولكان إيليمنتس وري إيليمنت تكنولوجيز أحدث استثمار للولايات المتحدة في عدد من الشركات الخاصة، بما في ذلك شركة أخرى متخصصة في معادن الأرض النادرة وشركة صناعة الرقائق إنتل، منذ أن بدأ الرئيس ترامب ولايته الثانية في يناير.

وقد وضع البيت الأبيض تعزيز سلسلة التوريد الوطنية على رأس أولوياته في سوق معادن الأرض النادرة التي تهيمن عليها الصين.

وتنتج شركة فولكان إيليمنتس مغناطيسات معادن الأرض النادرة، بينما تعالج ري إيليمنت معادن الأرض النادرة الخام وتعيد تدوير البطاريات القديمة وغيرها من المنتجات المصنوعة من معادن الأرض النادرة.

يذكر أن معادن الأرض النادرة تستخدم في صناعة الطائرات المقاتلة والصواريخ الموجهة والطائرات بدون طيار والغواصات النووية، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وتوربينات الرياح.

وأعلنت الإدارة الأمريكية والمستثمرون أن تدفق الأموال سيسمح لشركتي فولكان وريليمينت بزيادة إنتاجهما السنوي من المغناطيس إلى 10 آلاف طن سنويًا.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك: "سيسرع استثمارنا في فولكان إليمنتس إنتاج الولايات المتحدة من مغناطيسات معادن الأرض النادرة لشركات التصنيع الأمريكية". وأضاف: "نحن نركز بشدة على إعادة تصنيع المعادن الأساسية والمعادن النادرة إلى الوطن، مما يضمن قوة سلسلة التوريد الأمريكية وأمانها وموثوقيتها التامة".

وتأتي الصفقة التي أُعلن عنها هذا الأسبوع بعد أيام قليلة من لقاء ترامب بالزعيم الصيني شي جين بينج وموافقته على خفض الرسوم الجمركية على الصين، وهو ما ردّت عليه بكين بالسماح بتصدير معادن الأرض النادرة.

تستحوذ الصين على حوالي 70% من إجمالي مناجم معادن الأرض النادرة في العالم وحوالي 90% من طاقة معالجة هذه المعادن.