طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا حار رطب ليلًا والعظمى في القاهرة 40

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 25 يوليو 2025، على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تدخل ذروة موجة شديدة الحرارة تمتد من الجمعة وحتى الثلاثاء 29 يوليو، موضحة الهيئة أن طقس الجمعة سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، وحارًا رطبًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

وتوقعت الأرصاد ظهور شبورة مائية كثيفة أحيانًا، في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وتمتد حتى شمال الصعيد.

كما أكدت الهيئة أن ارتفاع الرطوبة مع هدوء الرياح سيؤدي إلى زيادة الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، لتتجاوز القيم المسجلة في الظل بفارق يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 يوليو 2025:

القاهرة 40 28

العاصمة الإدارية 41 27

6 أكتوبر 41 27

بنها 40 29

دمنهور 38 27

المنصورة 39 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 39 27

طنطا 39 27

دمياط 35 25

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 43 25

السويس 41 26

العريش 37 24

رفح 37 24

رأس سدر 37 25

نخل 38 21

كاترين 34 19

الطور 39 27

طابا 38 24

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 34 24

العلمين الجديدة 34 24

مطروح 32 24

السلوم 35 24

سيوة 43 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 43 31

سفاجا 43 28

الأقصر 43 28

أسوان 44 28

الوادي الجديد 45 25

أبو سمبل 44 26