الأهلي يفوز على البنزرتي التونسي بخماسية وديا

تغلب الفريق الأول بالنادي الأهلي على البنزرتي التونسي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، في ثاني وديات الأحمر بمعسكره الخارجي في تونس.

وسيطر الأهلي على الشوط الأول بالكامل بتمريرات متقنة وضغط متواصل، حيث بدأت المباراة قوية وحماسية وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط بقوة بطول الملعب، معتمدًا على تمركز أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في وسط الملعب، مع تحركات أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" خلف رأس الحربة جراديشار.

ومع الدقائق الأولى لاحت أول فرصة لهز الشباك بتوقيع محمد علي بن رمضان لكنه سدد بباطن القدم بجوار القائم، قبل أن يواصل الأهلي محاولاته الهجومية في الدقيقة 15، بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من أحمد سيد زيزو، أبعدها الحائط إلى ركلة ركنية.

وأثمر ضغط الأهلي الهجومي عن أول الأهداف في الدقيقة 20 من هجمة منظمة وصلت خلالها الكرة إلى أحمد مصطفى "زيزو" على حدود منطقة الجزاء، فمررها عرضية متقنة على رأس محمود حسن تريزيجيه فسدد من الوضع طائرًا برأسه في شباك معتز الحنزولي حارس البنزرتي.

وكاد تريزيجيه يسجل ثاني الأهداف بصورة بالكربون للهدف الأول عندما مرر زيزو الكرة إليه فاستقبلها هذه المرة بقدمه وسدد لكن فوق العارضة، فيما تصدى محمد الشناوي، حارس الأهلي لتسديدة مباغتة محافظًا على نظافة شباكه ومحولًا الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 42 ومن هجمة سريعة وصلت الكرة إلى محمد مجدي أفشة فتقدم ومرر إلى محمد علي بن رمضان، فمررها سريعة إلى محمود حسن تريزيجيه فتوغل بعرض منطقة جزاء البنزرتي وسدد لترتطم الكرة بالقائم وتعانق الشباك.

ودخل فريق الأهلي الشوط الثاني بتشكيل مختلف عن الشوط الأول لتجربة جميع اللاعبين والوقوف على النواقص التي يحتاجها كل لاعب.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وصلت الكرة إلى عمر كمال عبد الواحد فمررها عرضية إلى محمد شريف الذي وضع قدمه في طريق الكرة بلمسة تهديفية من الوضع طائرًا مسجلًا ثالث الأهداف.

وبعد الهدف الثالث بدقيقة واحدة، وصلت الكرة إلى كريم فؤاد على حدود منطقة الجزاء فسدد صاروخًا سكن الشباك في الدقيقة 49، معلنًا عن الهدف الرابع.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 65، تصدى أشرف بن شرقي لتنفيذها، وسددها بباطن القدم على يسار الحارس مسجلًا خامس الأهداف في الدقيقة 65.

وواصل الأهلي تفوقه الهجومي وأداءه القوي وسط ارتداد كامل لفريق البنزرتي، فيما هدأ رتم المباراة نسبيا في الدقائق العشر الأخيرة، قبل أن يعلن الحكم نهاية المواجهة بفوز الأحمر بخماسية نظيفة.