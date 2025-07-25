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تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي قاسم باشا التركي للتعاقد مع لاعب الوسط أحمد نبيل "كوكا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأحالت إدارة الكرة العرض المقدم إلى المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لحسم موقفه الفني من الصفقة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

ويرتبط كوكا بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في وقت أبدى فيه اللاعب رغبة واضحة في خوض تجربة احتراف خارجية، حال الحصول على فرصة مناسبة.

ومن المقرر أن تعقد إدارة الأهلي اجتماعًا مرتقبًا في القاهرة يضم المدير الفني ريبيرو، والمدير الرياضي محمد يوسف، ورئيس النادي محمود الخطيب، لبحث الموقف واتخاذ القرار الأنسب.

ويختتم الأهلي معسكره الخارجي المقام بمدينة طبرقة التونسية، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة ودية أمام نادي البنزرتي التونسي، في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد.